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США обвинили шестерых россиян в создании вируса Trickbot, заразившего десятки миллионов компьютеров

Денис Ламехов
Сегодня в 11:48

Шестеро россиян и один украинец стали обвиняемыми по делу хакерской группировки, использовавшей компьютерный вирус Trickbot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы американского суда.

Известны имена только двух фигурантов дела. Это россиянка Алла Витте, фигурировавшая в документах ранее как гражданка Латвии, а также Владимир Дунаев, который вчера был экстрадирован из Южной Кореи в США. Витте грозит до 85 лет тюрьмы, Дунаеву — до 60.

У обвиняемых было еще десять сообщников. Их личности не раскрываются. Группировка вела свою деятельность на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама.

Bloomberg сообщал, что с момента первого обнаружения Trickbot в 2016 году взломщики украли от десятков до сотен миллионов долларов у банков, юридических фирм, университетов, местных органов власти. По данным суда, счет зараженных компьютеров шел на десятки миллионов.

22 октября ФБР при содействии других спецслужб США и «дружественных стран» взломали серверы группировки хакеров REvil, которую связывают с Россией. Издание Reuters заявило, что в мае 2021 года связанные с REvil взломщики остановили крупнейший в США нефтепровод с помощью кибератаки, похитили данные и требовали выкуп. Инцидент вызвал дефицит топлива внутри страны: линия обеспечивает энергетическими ресурсами около 45% населения Юго-Восточных штатов Америки. Министерство транспорта объявляло о чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Техас, Нью-Йорк и Пенсильвания.

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