Сценарист «Зови меня своим именем»: Шайя ЛаБаф мог сыграть в фильме вместо Арми Хаммера

Американский актер Шайя ЛаБаф успешно прошел пробы на одну из центральных ролей в фильме «Зови меня своим именем». Он должен был сыграть Оливера, но потерял роль из‑за скандала с FKA Twigs. Об этом рассказал сценарист Джеймс Айвори в интервью GQ.

Он признался, что изначально не представлял ЛаБафа в этой роли, но был поражен кинопробами актера. Айвори назвал их «сенсационными». Не менее впечатлен работой ЛаБафа остался и режиссер картины Лука Гуаданьино.

По словам Айвори, звезда «Трансформеров» прилетел на пробы в Нью-Йорк и прочитал там диалог вместе с Тимоти Шаламе. «Они создали очень убедительную и привлекательную пару», — добавил сценарист.

«Но позже Шайю отклонили. Он привлек негативное внимание. Он подрался со своей девушкой, где‑то сопротивлялся полиции, когда его пытались успокоить. И Лука не стал звонить ни ему, ни его агенту», — заявил Айвори.

Он отметил, что написал ЛаБафу электронное письмо, в котором хотел успокоить актера, что роль все же останется за ним. Но затем Гуаданьино предпочел кандидатуру Арми Хаммера «и никогда больше не говорил с или о Шайе».

О своей работе над «Зови меня своим именем» Айвори рассказал о книге мемуаров. В ней он рассказал, что его лишили должности сорежиссера фильма без какого‑либо уведомления. «Мне так и не сказали, почему от меня отказались», — посетовал он.

Сценарист подчеркнул, что понимает, как неловко бывает режиссерам работать вместе на одной площадке. «Мне было не так уж и важно», — признается он в книге.