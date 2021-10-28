«Росгосстрах» потребовал от семьи погибшего под электричкой школьника 400 тыс. рублей за ремонт

Страховая компания «Росгосстрах» потребовала от семьи подростка, погибшего под колесами электрички в Подмосковье, компенсировать ремонт поезда в размере 400 тыс. рублей. Досудебная претензия оказалась в распоряжении «Дождя»*.

Как писал «Московский комсомолец», 15-летний школьник погиб в 2019 году на железнодорожных путях в Солнечногорске. Утром он переходил пути по наземному переходу на станции Поварово в наушниках и не заметил проходящего поезда Тверь — Москва.

В сентябре этого года мать подростка получила досудебную претензию от «Росгосстраха». Из документа следует, что компания выплатила РЖД 400 972 рубля на ремонт электрички «Ласточка». Теперь от законных представителей требуют возместить ущерб, поскольку, по версии компании, столкновение произошло по вине ребенка.

Мать выплатила указанную сумму, не дожидаясь 10 дней, установленных «Росгосстрахом». В противном случае дело бы дошло до суда, где сумма взыскания может вырасти на 25%, а суд может взыскать с них имущество — об этом компания напомнила в досудебной претензии. Адвокат матери погибшего Дмитрий Минаев заявил телеканалу, что женщина планирует подать в суд ответный иск к компании.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.