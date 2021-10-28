«У них было все: достаток, стиль, власть»: в сети появился второй трейлер «Дома Gucci»

Он раскрывает больше деталей о положении Патриции Реджани в семье Гуччи, владеющей всемирно известным модным домом. «Это не женская игра. Запомни это», — говорит девушке в видео Альдо Гуччи.

В сети появился второй трейлер фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», который выйдет в российский прокат 2 декабря. Ролик появился на ютьюб-канале MGM.

Судя по трейлеру, фильм расскажет не только о знакомстве Патриции с Маурицио Гуччи и их несчастливом браке, закончившемся трагической смертью Маурицио. Также он покажет, как именно Патриция спланировала хладнокровное убийство супруга.

«Не промахнись», — говорит она наемным киллерам в сцене, включенной в трейлер. И повторяет фразу, уже ставшую вирусной после выхода первого превью фильма: «Я не считаю себя особо этичным человеком… но я справедлива».

В центре истории окажутся события, которые привели к трагедии, произошедшей в 1995 году. Тогда Маурицио Гуччи был застрелен у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали Патрицию, после чего она провела в тюрьме 18 лет.

Фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джаннине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

Главные роли сыграют Адам Драйвер и Леди Гага, также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.