Тимоте Шаламе был ютьюб-блогером. Он публиковал ролики о модификации геймпадов для Xbox 360

В сети обнаружили старый ютьюб-канал Тимоте Шаламе. Журналисты издания Vice изучили выложенные на нем ролики и согласились с поклонниками актера, убежденными, что они принадлежат кинозвезде. На канале ModdedController360 выложены видео, на которых молодой человек рассказывает о модификации и кастомизации геймпадов для Xbox360. На момент их публикации актеру было 15 лет.

По словам Vice, интерьер комнаты на видео похож на интерьер из дома Шаламе, где тот жил в детстве, а на безымянном пальце блогера виден такой же шрам, какой есть и у актера. Ранее фанаты артиста также сравнивали голос Шаламе в подростковом возрасте с голосом из видеоблога. Впрочем, расследование издания вышло с опозданием. Несколько дней назад Шаламе сам признался, что канал ModdedController360 принадлежал ему. Он рассказал об этом в интервью киберспортсмену Нейту Хиллу.