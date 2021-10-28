Тимоте Шаламе был ютьюб-блогером. Он публиковал ролики о модификации геймпадов для Xbox 360

В сети обнаружили старый ютьюб-канал Тимоте Шаламе. Журналисты издания Vice изучили выложенные на нем ролики и согласились с поклонниками актера, убежденными, что они принадлежат кинозвезде.
На канале ModdedController360 выложены видео, на которых молодой человек рассказывает о модификации и кастомизации геймпадов для Xbox360. На момент их публикации актеру было 15 лет.
По словам Vice, интерьер комнаты на видео похож на интерьер из дома Шаламе, где тот жил в детстве, а на безымянном пальце блогера виден такой же шрам, какой есть и у актера. Ранее фанаты артиста также сравнивали голос Шаламе в подростковом возрасте с голосом из видеоблога.
Впрочем, расследование издания вышло с опозданием. Несколько дней назад Шаламе сам признался, что канал ModdedController360 принадлежал ему. Он рассказал об этом в интервью киберспортсмену Нейту Хиллу.
«Я раскрашивал модифицированные контроллеры… Точнее, три. Я красил их из балончика, прямо разбирал и целиком красил, а за все это просил 10 долларов. Я заработал 30 долларов», — поделился Тимоте.
Он добавил, что продолжать кастомизировать геймпады ему запретили родители, поэтому актер не смог продолжить вести блог.