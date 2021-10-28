ООН показала динозавра Фрэнка, который предупредил человечество о вымирании из‑за изменения климата

Динозавр с голосом актера Джека Блэка проник в зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с трибуны рассказал присутствующим о приближающейся климатической катастрофе и глобальном потеплении в том числе.

Организация Объединенных Наций опубликовала видео с тираннозавром Фрэнком, предупреждающим глав государств о смертельной опасности для всего человечества, которую несет изменение климата. Новую климатическую кампанию именовали «Не соглашайтесь на вымирание».

«Каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на добычу ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на закупку вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты», — сказал Фрэнк.

В отчете ООН сообщается, что власти стран ежегодно тратят около 423 млрд долларов на добычу ископаемого топлива — эта сумма в четыре раза больше, чем та, которую выделяют на помощь бедным странам в борьбе с глобальным потеплением.

По словам тираннозавра, в вымирании нет ничего хорошего. «У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?» — спросил Фрэнк дипломатов.