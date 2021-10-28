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Марио Касас и Джорджина Кэмпбелл снимутся в спин-оффе хоррора «Птичий короб»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:24

Netflix утвердил актерский состав для съемок спин-оффа «Птичьего короба» на испанском языке. Об этом сообщает Deadline.

В главных ролях снимутся Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Темные начала»), Диего Калва Эрнандес («Необузданные»), Алехандра Ховард («Явление»), Наила Шуберт («Несломленная»), Патрик Криаду («Агила Роха»), Селия Фрейхейро и Гонсало Де Кастро («Под подозрением»), а также Лола Дуэньяс («Море внутри»), Мишель Хеннер («Наши любовники») и Леонардо Сбаралья («Боль и слава»).

По сюжету жители планеты по неизвестным причинам начинают сходить с ума, а единственной зацепкой являются загадочные существа, посмотрев на которых люди убивают себя.

«Себастьян и его маленькая дочь Анна должны пройти свой собственный путь выживания на пустынных улицах Барселоны. Но по мере того, как они знакомятся и заключают союз с другими выжившими, пробираясь к безопасному убежищу, нарастает угроза, более зловещая, чем невидимые существа», — говорится в официальном описании киноленты.

Алекс и Дэвид Пастор («Голова») выступят в роли сценаристов и режиссеров фильма, который станет расширением вселенной «Птичьего короба». Продюсеры оригинальной киноленты Дилан Кларк и Крис Морган вернутся к работе над спин-оффом совместно с Адрианом Герра и Нурией Вальс.

«Алекс и Дэвид Пастор представили идею, которая расскажет более широкую историю, которая, как мы думаем, понравится поклонникам первого фильма», — сказал вице-президент Netflix Дэвид Коссе.

Оригинальный «Птичий короб» вышел на Netflix 21 декабря 2018 года и сразу поставил рекорд сервиса по просмотрам за одну неделю. В нем снялись Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон Малкович.

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