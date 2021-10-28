В Москве скончался адвокат Валерий Степанов. Он был судьей в программе «Суд присяжных» на НТВ

Адвокат и судья в программе «Суд присяжных» на НТВ Валерий Степанов скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Рубен Маркарьян в фейсбуке.

«Последние слова были вчера. „Побеждаю ковид!“. Понимаете? Не „болею“, а „побеждаю“. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал он.

«Суд присяжных» — судебное шоу, которое выходило на НТВ с 1 июля 2008 года по 2 августа 2018 года. В каждом выпуске рассматривали особо тяжкие уголовные дела, основанные на реальных событиях, а решения выносила коллегия присяжных.

Валерий Степанов был также известен благодаря мему «полностью оправдан». Он стал популярен в российских пабликах в мае — июне 2017 года.