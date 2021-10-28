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Лиам Нисон сыграет наемного убийцу в триллере «В стране святых и грешников»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:03

Лиам Нисон сыграет наемного убийце в триллере «В стране святых и грешников». Его снимет режиссер Роберт Лоренц, работавший ранее над «Заступником» и «Крученым мячом». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма написали Марк Майкл Макнелли, Терри Лоан и Мэтью Фейтшанса. Действие развернется в отдаленной ирландской деревне, где проживает вышедший на пенсию киллер. Он окажется втянутым в смертельную игру с тремя мстительными террористами.

Съемки картины начнутся в марте 2022 года в Ирландии. В них примет участие, помимо Нисона, также актер Киаран Хайндс. Продюсерами станут Филип Ли, Маркус Барметтлер, Бонни Тиммерманн, Джеральдин Хьюз и Терри Лоан.

Исполнительными продюсерами выступят Эхуд Блайберг, Дэнни Димборт, Николас Доннермейер, Киран Корриган, Марк Джейкобсон и Роберт Лоренц.

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