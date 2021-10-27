Netflix представил трейлер сериала «Реальная история» с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом

Актеры сыграли братьев, встретившихся в Филадельфии после разлуки, когда младший брат Кид приехал в родной город во время гастролей. Однако его встреча с Карлтоном омрачена: карьера молодого комика и вся его жизнь оказываются под угрозой.

«Реальная история» будет состоять из семи эпизодов, он выйдет на Netflix 24 ноября. Шоураннером проекта выступил Эрик Ньюман, работавший над сериалами «Нарко» и «Нарко Мексика». Режиссерами стали Стивен Уильямс и Ханель Калпеппер.

В новом шоу Ньюмана, помимо Харта и Снайпса, снимутся Тауни Ньюсом, Уиллл Кэтлетт, Пол Адельштейн, Тео Росси, Эш Сантос, Джон Алес, Крис Диамантопулос, Лорен Лондон и Билли Зейн.

«Для меня это возможность выйти за рамки привычного и попробовать себя в жанре, в котором я не ожидал себя увидеть. Мой путь к этой роли был долгим, и я хотел убедиться, что это то, что я могу сделать», — [сказал](https://ew.com/tv/true-story-first-look-kevin-hart/0 Харт.

Он отметил, что хотел, чтобы его поклонники поверили его персонажу и оценили его труд в сериале. Снайпса же он назвал своим братом, другом и коллегой, а также человеком, который стал для него чем‑то даже большим.