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Amazon Prime Video опубликовал новый трейлер сериала «Колесо времени» с Розамунд Пайк

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил новый трейлер сериала «Колесо времени» — экранизации фэнтези-книг писателя Роберта Джордана. Ролик появился на ютьюб-канале платформы.

Видео доступно в формате 360°: изображение можно вращать и рассматривать под разными углами. Оно раскрывает намерения леди Морейн Дамодред, таинственной колдуньи, которая предрекает пяти молодым людям, что один из них может спасти человечество.

Чтобы встретиться с юношами и девушками, Морейн приедет в городок Ту-Риверс. Оттуда она вместе с другими героями отправится в опасное путешествие, которое может закончиться как подвигом, так и трагедией для всего мира.

«Наши враги повсюду. Они не оставят никого в живых. Если мы не остановим тьму, весь мир будет сожжен», — предупреждает волшебница.

Приключениям Морейн и избранных ею молодых людей в первом сезоне шоу будут посвящены восемь серий, они начнут выходить на Amazon Prime Video с 19 ноября. Пилотные эпизоды поставила немецкий режиссер Ута Бризевиц («Джессика Джонс», «Сотня», «Мир Дикого Запада»).

Помимо Пайк, в сериале снялись Дэниел Хенни, Джоша Страдовски, Маркус Разерфорд, Зои Робинс, Барни Харрис, Мадлен Мэдден, Майкл МакЭлхаттон, Альваро Морте, Мария Дойл Кеннеди, Приянка Босе, Дэрил МакКормак, Софи Оконедо, Клэр Перкинс и Кей Александер.

Шоураннером проекта выступил Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“», «Чак»). Творческим консультантом стал писатель Брэндон Сандерсон, который закончил цикл Джордана после его смерти.

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