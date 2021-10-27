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Владимир Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка. Им стала Мария Львова-Белова

Денис Ламехов
Сегодня в 19:28

Владимир Путин назначил сенатора от «Единой России» Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка. Об этом сообщает «Коммерсант».

Указ о назначении, подписанный президентом, предусматривает, что новый детский омбудсмен проведет на позиции пять лет. Львова-Белова заявила, что приступает к обязанностям с сегодняшнего дня.

Пост уполномоченного по правам ребенка оставался свободным с 29 сентября. Прежде его занимала Анна Кузнецова. Теперь она назначена вице-спикером Госдумы и курирует Комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Мария Львова-Белова входит в комитет Совета Федерации по социальной политике. В 2008 году она стала соучредителем и руководителем благотворительной организации «Благовест», оказывающей помощь детским домам, детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями. В 2014 году основала некоммерческую организацию «Квартал Луи», которая помогает с проживанием и трудоустройством молодым людям с инвалидностью, оставшимся без попечения.

В семье Львовой-Беловой (супруг — Павел Когельман, священник Русской православной церкви) воспитываются девять детей, четверо из которых приемные. Под опекой находятся еще восемь детей.

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