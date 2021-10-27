перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хавбек «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут — первым среди топ-футболистов 19:17
В Москве в нерабочие дни закроют алкомаркеты 18:20
Вдову убитого рэпера Энди Картрайта отпустили из СИЗО под домашний арест 18:05
Владимир Кехман станет гендиректором МХАТ им. Горького. И покинет Новосибирский театр оперы и балета 17:49
Netflix выпустил трейлер второго сезона «Короля тигров» 17:48
«Бесконечность не предел»: вышел первый тизер мультфильма «Базз Лайтер» 17:22
Элджею грозит штраф до 30 тыс. рублей за пропаганду наркотиков 17:05
«Афиша» проведет трансляцию лекции об истории хорроров с Дмитрием Барченковым 17:02
Iñaki del Olmo/Unsplash
В Петербурге посетители библиотеки подрались из‑за книг в преддверии локдауна 16:26
Бывшие сотрудники подали иск против Цукерберга и его жены за домогательства и дискриминацию 16:23
В США и Европе арестовали 150 предполагаемых торговцев оружием и наркотиками в даркнете 16:23
Школа «Останкино» пообещала вернуть деньги за обучение двум отчисленным за лайки студенткам 15:35
Билл Мюррей снялся в фильме Marvel. Возможно, это сиквел «Человека-муравья» 15:15
Главред Esquire Сергей Минаев напишет сценарии четырех сериалов для киноплатформы ivi 14:57
kel_foto/Unsplash
Парламентская комиссия Бразилии обвинила президента страны в девяти преступлениях 14:57
Музей транспорта открыл выставку о строительстве канала Москва — Волга и Северного речного вокзала 14:09
Signal объявил даты проведения фестиваля в 2022 году 14:04
Kasabian выпустили первый сингл после ухода вокалиста Тома Мейгана 13:32
Киану Ривз подарил четырем каскадерам часы Rolex Submariner в честь завершения съемок «Джона Уика-4» 13:14
Кадр из фильма «Географ глобус пропил»
Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ им. Чехова 12:46
Отключить рекламу

В Москве в нерабочие дни закроют алкомаркеты

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:20

С 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты магазины, торгующие преимущественно алкоголем. Так называемые алкомаркеты получили соответствующее распоряжение от управ и префектур районов города, сообщили «Ведомости».

По информации издания, торговые точки должны будут приостановить работу из‑за указа мэра столицы. Согласно ему, во время локдауна открытыми могут остаться только те магазины, где ассортимент товаров первой необходимости или продуктов питания составляет 30% и более.

Собеседники «Ведомостей» не согласны с позицией властей. Они отмечают, что алкоголь относится к продовольствию в соответствии с законом о торговле. Кроме того, в предыдущий локдаун алкомаркетам закрываться не приходилось.

Чтобы продолжить работу, многие магазины расширяют свой ассортимент и включают в него продукты питания: крупы, куриные яйца, макароны и другие товары. Однако не каждый алкомаркет сможет так выйти из ситуации, у многих нет кодов ОКВЭД для торговли продуктами.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в Москве в данный момент работают свыше 1300 алкомаркетов и винотек. Один из источников издания отмечает, что под ограничения могут попасть около 200 магазинов, преимущественно небольших.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить