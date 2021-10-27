В Москве в нерабочие дни закроют алкомаркеты

С 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты магазины, торгующие преимущественно алкоголем. Так называемые алкомаркеты получили соответствующее распоряжение от управ и префектур районов города, сообщили «Ведомости».

По информации издания, торговые точки должны будут приостановить работу из‑за указа мэра столицы. Согласно ему, во время локдауна открытыми могут остаться только те магазины, где ассортимент товаров первой необходимости или продуктов питания составляет 30% и более.

Собеседники «Ведомостей» не согласны с позицией властей. Они отмечают, что алкоголь относится к продовольствию в соответствии с законом о торговле. Кроме того, в предыдущий локдаун алкомаркетам закрываться не приходилось.

Чтобы продолжить работу, многие магазины расширяют свой ассортимент и включают в него продукты питания: крупы, куриные яйца, макароны и другие товары. Однако не каждый алкомаркет сможет так выйти из ситуации, у многих нет кодов ОКВЭД для торговли продуктами.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в Москве в данный момент работают свыше 1300 алкомаркетов и винотек. Один из источников издания отмечает, что под ограничения могут попасть около 200 магазинов, преимущественно небольших.