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Netflix выпустил трейлер второго сезона «Короля тигров»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:48

Вышел первый трейлер нового сезона «Короля тигров». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Криминальная документалка рассказывает о владельце зоопарка с тиграми, львами и леопардами в Оклахоме Джозефе Шрибвогеле, более известном как Джо Экзотик. В 2019 году его осудили на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов. В это время владелицей сомнительного зоопарка становится главная конкурентка Экзотика Кэрол Баскин.

В ролике не показаны подробности сюжета второго сезона — только интервью тех, кто хорошо знал Шрибвогеля или вел с ним дела. Зато авторы пообещали, что шоу станет еще более диким, а львы и тигры будут наименьшей опасностью, с которой предстоит столкнуться главному герою.

Режиссерами выступили Ребекка Чайклин и Эрик Гуд. Исполнительные продюсеры — Крис Смит и Фишер Стивенс. В сериале будет пять эпизодов, премьера состоится на Netflix 17 ноября.

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