«Афиша» проведет трансляцию лекции об истории хорроров с Дмитрием Барченковым

30 октября пройдет прямой эфир лекции «Как работают фильмы ужасов и почему мы их так любим». Мероприятие приурочено к Хеллоуину, который отмечается на следующий день.

Лектором выступит кинокритик и участник проекта «Афиши» Summit Z8 Дмитрий Барченков. Он расскажет историю жанра ужасов, раскроет секрет пугающих кинематографических приемов, обсудит сюжетные мотивы и форму повествования, а также ответит на вопросы, почему люди смотрят хорроры и какие эмоции испытывают зрители.