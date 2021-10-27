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«Афиша» проведет трансляцию лекции об истории хорроров с Дмитрием Барченковым

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

30 октября пройдет прямой эфир лекции «Как работают фильмы ужасов и почему мы их так любим». Мероприятие приурочено к Хеллоуину, который отмечается на следующий день.

Лектором выступит кинокритик и участник проекта «Афиши» Summit Z8 Дмитрий Барченков. Он расскажет историю жанра ужасов, раскроет секрет пугающих кинематографических приемов, обсудит сюжетные мотивы и форму повествования, а также ответит на вопросы, почему люди смотрят хорроры и какие эмоции испытывают зрители.

В основу рассуждений лягут старые фильмы: «Замок дьявола» Жоржа Мельеса 1896 года, «Пиковая дама» Петра Чардынина 1910-го, классические «Сияние», «Зеркала», «Звонок», «Паранормальное явление» и «Пила», а также одни из самых новых — «Реинкарнация», «Солнцестояние», «Оно» и другие.

После лекции можно будет задать свои вопросы и обсудить волнующие детали на тему фильмов ужасов. Посмотреть трансляцию можно будет в группах «Афиши Daily» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

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