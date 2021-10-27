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«Бесконечность не предел»: вышел первый тизер мультфильма «Базз Лайтер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:22

В сети появился первый тизер спин-оффа «Истории игрушек» — «Базз Лайтер». Мировая премьера мультфильма от Disney и Pixar состоится 16 июня 2022 года.

В ролике показали кадры становления молодого летчика-испытателя Лайтера настоящим космическим рейнджером под песню Дэвида Боуи «Starman».

«Когда мы создавали первую „Историю игрушек“, мы придумали Базза Лайтера с мыслью, что он будет игрушкой, основанной на каком‑то очень крутом персонаже из эпического фильма-блокбастера. И вот спустя столько лет мы решили снять этот фильм», — рассказал креативный директор Pixar Пит Доктер.

Вместо Тима Аллена рейнджера озвучил Крис Эванс («Первый мститель»).

«Работа с Pixar — это воплощение мечты. Я являюсь большим поклонником их фильмов. Моя команда едва сдерживала эмоции, когда узнала, что у Pixar есть предложение для меня. Этот фильм станет чем‑то особенным», — рассказал актер.

Режиссером выступил Ангус МакЛейн, поставивший вместе с Эндрю Стэнтоном «В поисках Дори». Он также известен в качестве художника-мультипликатора, который принимал участие в производстве «Истории игрушек-2», «Корпорации монстров» и «ВАЛЛ*И».

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