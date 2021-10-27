В Петербурге посетители библиотеки подрались из‑за книг в преддверии локдауна

В петербургской библиотеке на проспекте Ветеранов подрались два посетителя. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, накануне в больницу обратился 70-летний пенсионер, который рассказал о драке с 40-летним мужчиной в библиотеке. Он заявил, что неизвестный избил его ногами, а затем ударил по голове стопкой книг.

В учреждении «Фонтанке» рассказали, что конфликт произошел из‑за бесплатных книг у тележки буккроссинга. Сотрудники отметили, что, по всей видимости, мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время локдауна. Какая именно книга стала причиной ссоры, неизвестно.

В библиотеке добавили, что пострадавший — их постоянный клиент, а второй участник конфликта записался недавно. Теперь пенсионер планирует написать заявление в полицию.

Похожая ситуация произошла 26 апреля этого года в читальном зале петербургской Российской национальной библиотеки. Двое мужчин подрались из‑за места. Зачинщика доставили в полицию, а второго участника конфликта — в травмпункт.