Дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» впервые выйдет на стриминговых площадках

Дебютный микстейп американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky «Live Love A$AP» впервые станет официально доступен на стриминговых сервисах 29 октября — спустя десять лет после его записи. Об этом сообщает Rolling Stone.

На пластинке вышли первые треки, принесшие A$AP Rocky популярность, — «Peso» и «Purple Swag». Альбом был доступен для бесплатного скачивания, не выходил официально и не попадал в чарты. При этом он был крайне позитивно встречен музыкальной прессой — издание Pitchfork, например, оценило релиз в 8,2 балла из 10 возможных.

Версия альбома для стриминговых площадок будет сокращенной. На нее не войдут композиции «Kissin’ Pink» и «Out of this World». Однако добавится один новый трек под названием «Sandman».