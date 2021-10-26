Дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» впервые выйдет на стриминговых площадках

Дебютный микстейп американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky «Live Love A$AP» впервые станет официально доступен на стриминговых сервисах 29 октября — спустя десять лет после его записи. Об этом сообщает Rolling Stone.
На пластинке вышли первые треки, принесшие A$AP Rocky популярность, — «Peso» и «Purple Swag». Альбом был доступен для бесплатного скачивания, не выходил официально и не попадал в чарты. При этом он был крайне позитивно встречен музыкальной прессой — издание Pitchfork, например, оценило релиз в 8,2 балла из 10 возможных.
Версия альбома для стриминговых площадок будет сокращенной. На нее не войдут композиции «Kissin’ Pink» и «Out of this World». Однако добавится один новый трек под названием «Sandman».
«Афиша» так описывала микстейп в год его выхода: «Собирательный образ всего нынешнего пострэпа: худощавый юный травокур делится жизненными наблюдениями под головокружительные атмосферные биты; очень много слова „свэг“. „Live Love A$AP“ получил невероятную для бесплатного микстейпа прессу, но по большей части это заслуга людей, делавших пластинке продакшен — гулкий, мрачный и тормозной».