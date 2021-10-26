Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые в истории стал положительным

В 2021 году индекс удовлетворенности «Почтой России» впервые в истории стал положительным. Об этом говорится в исследовании компании.

В опросе приняли участие 6012 человек и 2017 компаний. Среди физлиц индекс вырос с –3 до +13 пунктов, а среди юрлиц — с –11 до +2.

В компании добавили, что число лояльных клиентов среди физлиц выросло до 45%, а среди бизнес-клиентов — до 39%. Больше всего россияне были довольны качеством доставки посылок на дом, мобильным приложением, подпиской и розничными товарами в отделениях.

Негативно клиенты оценили наличие очередей, долгое ожидание и длительные сроки доставки. «Почта России» отмечает, что работа над указанными проблемами уже ведется.

В планах компании сократить срок доставки до одних суток между городами-миллионниками и до трех суток между областными центрами для 80% заказов.