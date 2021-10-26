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Опрос: Газманов, Баста, Гагарина и Пелагея стали лучшими исполнителями 2021 года, по мнению россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 11:58

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором россиянам нужно было выбрать лучшего эстрадного исполнителя 2021 года.

Лучшим певцом стал Олег Газманов, набравший 19% голосов. На втором месте оказался Баста (10%), на третьем месте — Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), а за ними следуют Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%).

По словам социологов, Олега Газманова больше всего любят люди старше 60 лет, а также жители сел и городов с населением менее 100 тыс. человек. Баста популярен среди людей 25–43 лет и мужчин, а Сергей Лазарев — среди женщин, людей в возрасте 18–24 лет и в городах с населением до 100 тыс. человек. Леонид Агутин больше всего нравится жителям Москвы и Петербурга.

Лучшей певицей большинство россиян назвало Полину Гагарину (17%). За ней идут Пелагея (13%), Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия (по 7%), а также Ирина Аллегрова (5%), МакSим, Алла Пугачева и Ирина Дубцова (по 3%).

Полина Гагарина пользуется наибольшей популярностью среди людей 26–43 лет и, как правило, в городах-миллионниках. Пелагея больше всего нравится жителям Москвы и Петербурга поколения постарше. Зиверт популярнее всего у молодежи и жителей городов с населением 500–950 тыс. человек.

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