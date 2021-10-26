Манижа, Алексей Воробьев и Мария Кац исполнят песни персонажей Disney

31 октября в Okko состоится премьера музыкального проекта «Самый страшный концерт Disney». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса.

В эксклюзивном музыкально-анимационном проекте известные эпизоды из фильмов будут показаны в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки.

Они сыграют узнаваемые темы из «Пиратов Карибского моря», «Спящей красавицы», «Алисы в Стране чудес» и анимационной истории 1929 года «Танец скелетов».

Песни прозвучат в исполнении знаменитых артистов. Так, Манижа, Александр Панайотов, Дмитрий Ермак, Мария Кац и Алексей Воробьев исполнят хиты из мультфильмов «Кошмар перед Рождеством», «Рапунцель: Запутанная история», «Принцесса и лягушка» и «Тайна Коко».

Воробьев, Кац и Ермак также споют культовые песни злодеев Disney — Урсулы, Джафара и Шрама. Ведущие мероприятия — Тимур Родригез, рэпер ST и певица Миа Бойка.

Узнать подробнее и посмотреть трейлер можно здесь. Хиты злодеев Disney всех времен можно послушать на всех музыкальных сервисах по ссылке.