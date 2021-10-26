перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ruspostofficial/Instagram
Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые в истории стал положительным 13:36
«Искаженная картина о нашей компании»: Цукерберг впервые отреагировал на расследования про Facebook 13:12
Шестерых студентов исключили из Высшей школы «Останкино» из‑за лайка в инстаграме 12:26
Манижа, Алексей Воробьев и Мария Кац исполнят песни персонажей Disney 12:03
Опрос: Газманов, Баста, Гагарина и Пелагея стали лучшими исполнителями 2021 года по мнению россиян 11:58
rudeism/Twitter
Стример прошел Dark Souls 3, используя одну кнопку и азбуку Морзе 11:40
В России новый антирекорд по смертности от ковида — умерли 1106 человек 11:39
ТАСС: более 400 заключенных саратовской колонии пожаловались на пытки и вымогание денег 11:05
Экс-сотрудник саудовской разведки заявил, что принц хотел убить короля отравленным кольцом из России 10:33
Москалькова похвалила программиста, передавшего видео с пытками заключенных 10:12
Viki Mohamad/Unsplash
Минздрав показал новый сертификат о вакцинации от коронавируса 9:42
Власти выделят 500 млн рублей на создание корпоративной соцсети для чиновников 8:44
В России тестируют видеокамеры с фиксацией драк и курения 8:31
Китайский аналог тиктока начал вставлять паузы между роликами, чтобы люди меньше сидели в соцсети 8:05
В Одессе суд обязал двух воров в наказание читать книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко 2:26
YouTube начнет демонетизировать низкокачественные ролики для детей 1:37
Warner Bros. Pictures/YouTube
Кристофер Нолан считает «Дюну» Дени Вильнева одним из лучших сочетаний «живой» съемки и графики 0:54
Брендан Фрейзер сыграет злодея в кинопроекте «Бэтгерл» 0:18
Blue Origin Джеффа Безоса создаст собственную космическую станцию Вчера в 23:04
Bloomberg: в Нижегородской области на газопроводе произошел выброс метана. Его видно из космоса Вчера в 22:59
Отключить рекламу

Манижа, Алексей Воробьев и Мария Кац исполнят песни персонажей Disney

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:03

31 октября в Okko состоится премьера музыкального проекта «Самый страшный концерт Disney». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса.

В эксклюзивном музыкально-анимационном проекте известные эпизоды из фильмов будут показаны в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки.

Они сыграют узнаваемые темы из «Пиратов Карибского моря», «Спящей красавицы», «Алисы в Стране чудес» и анимационной истории 1929 года «Танец скелетов».

Песни прозвучат в исполнении знаменитых артистов. Так, Манижа, Александр Панайотов, Дмитрий Ермак, Мария Кац и Алексей Воробьев исполнят хиты из мультфильмов «Кошмар перед Рождеством», «Рапунцель: Запутанная история», «Принцесса и лягушка» и «Тайна Коко».

Воробьев, Кац и Ермак также споют культовые песни злодеев Disney — Урсулы, Джафара и Шрама. Ведущие мероприятия — Тимур Родригез, рэпер ST и певица Миа Бойка.

Узнать подробнее и посмотреть трейлер можно здесь. Хиты злодеев Disney всех времен можно послушать на всех музыкальных сервисах по ссылке.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Афиша Daily
Люди
Мария Кац
Алексей Воробьев
Дмитрий Ермак
Сергей Скрипка
Александр Панайотов
Тимур Родригез
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить