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Власти выделят 500 млн рублей на создание корпоративной соцсети для чиновников

Виктория Шанина
Сегодня в 8:44

Минцифры планирует создать корпоративную платформу для связи чиновников. Соответствующий тендер на 487,7 млн рублей на сайте госзакупок обнаружил «Коммерсант».

Эти деньги пойдут на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ). Система рассчитана на 100 тыс. АРМ, в нее войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые для эффективной работы госслужащих.

В министерстве рассчитывают, что новая система заработает до конца 2022 года и «повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков». Пользоваться новой платформой смогут все федеральные органы исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов.

«Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО», — рассказал «Коммерсанту» директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

В ноябре 2020 года, отмечает издание, ведомство потратило 2,9 млрд рублей на закупку программного обеспечения Microsoft.

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