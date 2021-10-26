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Кристофер Нолан считает «Дюну» Дени Вильнева одним из лучших сочетаний «живой» съемки и графики

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:54

Режиссеры Кристофер Нолан и Дени Вильнев обсудили новый фильм последнего — масштабную экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна». Это произошло на записи подкаста The Director’s Cut.

В ходе разговора Нолан признался, что у коллеги получилось добиться «одного из лучших, самых органичных сочетаний „живой“ киносъемки и созданных при помощи компьютерной графики визуальных эффектов». «Происходящее на экране всегда захватывает», — добавил Нолан.

Он отметил, что картина Вильнева, вероятно, «познакомит с „Дюной“ новое поколение людей, которые никогда не читали книгу, вдохновит фанатов на ее прочтение». Нолан поблагодарил коллегу за фильм.

Режиссер заявил, что команда Вильнева, включая актеров и съемочную группу, «проделала совершенно невероятную работу». «Это лента, созданная для большого экрана, и я считаю ее истинным наслаждением и подарком для любителей кино по всему миру», — сказал Нолан.

«У меня была возможность увидеть эту картину уже пару раз, и на каждом просмотре я открываю для себя нечто новое, замечаю новые детали этого мира», — признался кинематографист, отметив, что съемки в пустыне Вади-Рам столь же выразительны, как и кадры из «Дюны» Дэвида Линча.

Дени Вильнев в свою очередь рассказал, что работе с визуальными эффектами его научил оператор Роджер Дикинс во время съемок «Бегущего по лезвию 2049». По мнению Вильнева, в студии было бы невозможно добиться ощущения «моря песка», которое характерно для пустыни.

Поэтому с самого начала он отверг идею о съемках на площадке или создания пейзажей на компьютере. При этом Вильнев старался не опираться на другие адаптации книги Герберта и пытался «возродить в памяти» эмоции и образы, которые возникали у него при первом прочтении романа еще в подростковом возрасте.

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