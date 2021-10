Продажи Resident Evil Village выросли на 227% в преддверии Хеллоуина

Продажи видеоигры Resident Evil Village выросли на 227% на фоне грядущего Хеллоуина. Об этом сообщает британский чарт Gamesindustry.biz.

Игра компании Capcom поднялась на 12-ю строчку чарта. Этому способствовали различные акции, возвращение бесплатной демоверсии и появление персонажей Джилл Валентайн и Криса Редфилда в Fortnite.

Первое место британского черта уже четвертую неделю подряд занимает FIFA 22, второе — Far Cry 6 с падением продаж на 42%.

Одной из главных новинок недели стала игра The Dark Pictures: House of Ashes, стартовав с шестого места. Тем временем Dying Light для Nintendo Switch заняла 32-ю строчку.

Топ-10 британского чарта



1. FIFA 22

2. Far Cry 6

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Minecraft

6. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

7. Metroid Dread

8. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

10. Grand Theft Auto V