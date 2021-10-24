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До конца дня в Москве будет идти мокрый снег. Ночью он превратится в гололед

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:43

До конца дня в Москве будет падать скоротечный мокрый снег, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ночью выпавшие осадки превратятся в гололед.

Из‑за близкой к нулю температуры до вечера в городе будет идти мокрый снег. «Страшного ничего не будет, просто символические заряды снега», — сказал синоптик.

Ночью в столице ожидаются первые отрицательные температуры, столбики термометров опустятся до минус трех градусов. Из‑за заморозков на дорогах появится гололед толщиной один-два миллиметра, но днем он растает.

Центр организации дорожного движения посоветовал водителям не садится за руль в ночное и утреннее время, воспользовавшись общественным транспортом.

Гришковец в комментарии агентству добавил, что 25–26 октября москвичей ждет улучшение погоды, может даже появиться солнце. Однако с 27 октября начнутся ливни.

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