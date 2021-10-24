Кормящим матерям разрешили прививаться «Спутником V»

Минздрав отменил запрет на прививание «Спутником V» кормящим матерям. Ранее в инструкции к препарату они входили в перечень лиц, которым вакцинация была противопоказана. Эту информацию подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

Изменения внесли 15 октября. Однако в новой версии инструкции подчеркивается, что клинические данные по применению «Спутника V» среди кормящих женщин пока отсутствуют, и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко.

«Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», — следует в документе.

Заявку на разрешение использования вакцины «Спутник V» для вакцинации женщин в период грудного вскармливания в Минздрав отправили еще 19 августа, писало агентство. 20 июля ВОЗ заявила, что по предварительным результатам исследований прививка кормящих матерей от COVID-19 не представляет угрозы для детей.

25 июня Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V» беременным женщинам. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что таким образом «открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».