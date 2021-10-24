В сети появился отрывок из хоррора «Оленьи рога» с Кери Рассел и Джесси Племонсом

Американская студия Searchlight Pictures показала отрывок из хоррора «Оленьи рога». Посмотреть 40-секундный ролик можно на ютьюб-канале кинокомпании.
В небольшом городке в Орегоне школьник замечает странности, которые происходят в его доме. Его учительница начинает подозревать, что мальчику грозит опасность, и подключает к расследованию своего брата шерифа.
Главную роль в фильме сыграл Джереми Т. Томас («Потерянный рай»), учительницу — Кери Рассел («Клиника», «Миссия невыполнима 3»), а шерифа — Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Во все тяжкие»).
Режиссером выступил Скотт Купер, снявший картины «Черная месса», «Недруги» и «Сумасшедшее сердце». Продюсеры — Гильермо дель Торо, Дж. Майлз Дэйл, Дэвид С. Гойер и другие.
В американский прокат картина выйдет 29 октября. Из расписания показов в России кинопрокатчики временно убрали «Оленьи рога».