В сети появился отрывок из хоррора «Оленьи рога» с Кери Рассел и Джесси Племонсом

Американская студия Searchlight Pictures показала отрывок из хоррора «Оленьи рога». Посмотреть 40-секундный ролик можно на ютьюб-канале кинокомпании.

В небольшом городке в Орегоне школьник замечает странности, которые происходят в его доме. Его учительница начинает подозревать, что мальчику грозит опасность, и подключает к расследованию своего брата шерифа.