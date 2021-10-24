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Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества через СМС

Виктория Шанина
Сегодня в 13:54

Мошенники начали использовать новый способ обмана с помощью СМС-бомберов. Об этом пишет РБК со ссылкой на советника гендиректора Qrator Labs Артема Гавриченкова.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что с помощью новой схемы получают займы в МФО на свои карты, используя при этом данные жертв.

Мошенники находят номер телефона и паспортные данные жертвы в слитой базе данных, а затем пытаются зарегистрировать их сразу на 30–40 сайтах, включая порталы МФО. За 10–15 минут жертва получает около 200 СМС с кодами, подтверждающими личность.

В этот момент злоумышленники связываются с владельцем данных в мессенджерах Telegram или WhatsApp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими сообщениями, чтобы якобы помочь разобраться в ситуации, и получают желаемые коды.

По словам Гавриченкова, такая схема работает лучше прочих: «Мошенник не просит показать ему коды из СМС, а просит прислать скриншот экрана с сообщениями, так что стопор в голове „нельзя пересылать коды из СМС“ плохо срабатывает».

Он отметил, что многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций. Этим и пользуются киберпреступники — так легче застать жертв врасплох.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев подтвердил, что такой метод обмана существует. Он рассказал, что с помощью такого скриншота мошенники могут оформить кредит на жертву, так как для некоторых МФО номер телефона является достаточным. «Реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», — сказал он.

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