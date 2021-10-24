Дом из «Кошмара на улице Вязов» выставили на продажу

Дом, в котором проходили съемки «Кошмара на улице Вязов» 1984 года, выставили на продажу. Ценник на двухэтажное здание составляет 3,25 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Дом в голландском колониальном стиле находится в историческом районе Лос-Анджелеса, на площади Сполдинг, хотя действия хоррора Уэса Крейвена происходят в Огайо. Новых хозяева получат три спальни, четыре ванные комнаты и отдельную прачечную, а также гостевой домик с беседкой и бассейн.

Предложения принимаются до полуночи Хеллоуина. Агенты недвижимости отмечают, что ничего в этом доме не напоминает об ужасах с Фредди Крюгером.

По району курсирует туристический автобус, пассажиры которого всегда «вскрикивают», когда видят культовый фасад.