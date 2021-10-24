Правительство отклонило закон о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство не поддержало законопроект, предусматривающий уголовное наказание за невыполнение предвыборных обещаний. Документ с отзывом появился на сайте Госдумы.

Поправки в Уголовный кодекс предложил член партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов в августе. Помимо этого, он также предложил возможность отказа от обещаний, исключающую уголовную ответственность.

В отзыве правительство объяснило, почему отклонило инициативу Нилова. Там посчитали, что он недостаточно обосновал криминализацию соответствующих деяний и необходимость внесения изменений, а текст законопроекта содержит «оценочные формулировки» и «может привести к широкому правоприменению».

«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица», — заключили в правительстве.

В 2007 году такой же законопроект вносил губернатор Ставропольского края от «Единой России» Александр Черногоров, пишет «Новая газета». Вскоре его исключили из партии.