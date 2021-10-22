На Кузбассе семь человек под видом подростков вымогали деньги. Их приговорили к реальным срокам

Семерых жителей города Белово приговорили к реальным срокам за создание аккаунтов от лица несовершеннолетних на сайтах знакомств с целью вымогательства. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу.

Обвиняемых осудили по четырем статьям: за вымогательство, совершенное группой лиц, покушение на мошенничество, мошенничество и незаконное лишение свободы.

По версии следствия, в 2015 году 37-летний мужчина основан группировку, в которую вошли пожилой мужчина, подросток, два ранее судимых гражданина и полицейский. Они создавали аккаунты на сайтах знакомств от лица подростков и предлагали пользователям вступить в интимную связь. Если человек пугался отношений с несовершеннолетними, то они убеждали, что «уже давно имеют близкие связи».

Затем мошенники назначали встречу, на которой показывали удостоверения правоохранительных органов. Жертвам сообщали, что они обвиняются в развратных действиях и требовали 100 тыс. рублей за «решение ситуации». СК отмечает, что от действий группы пострадали как минимум 24 человека.

Лидера приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, другого члена группы — к 14, пожилого мужчину — к трем годам условно. Одного осужденного освободили из зала суда, остальным назначили от 5,5 до 10 лет заключения.