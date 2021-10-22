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Во Франции продали самый большой скелет трицератопса

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:06

Во Франции на аукционе продали окаменелые останки Большого Джона, самого крупного трицератопса, которого когда‑либо находили. Об этом сообщает Би-би-си.

Стоимость скелета составила рекордные в стране 6,65 млн евро (около 544 млн рублей). Его приобрел анонимный частный коллекционер из США. По словам его представителя Джуана Риверса, покупатель был в «абсолютном восторге от возможности иметь такую вещь в личном пользовании».

Ученые отметили, что Большой Джон бродил по современной Южной Дакоте в США, где в 2014 году обнаружили его останки, около 66 млн лет назад. Палеонтологам, которые его обнаружили, удалось откопать 60% скелета динозавра. Он состоит из 200 костей, его длина — восемь метров, высота — 3 метра. На черепе шириной 2 метра были обнаружены следы повреждений. По мнению исследователей, он погиб после боя с другим динозавром.

Большой Джон умер на древней пойме и был погребен в иле, который сохранил его кости на миллионы лет. «Это шедевр. В мире существует довольно много черепов трицератопса, но из них немногие закончены», — рассказал палеонтолог и участник реконструкции Большого Джона Якопо Бриано.

В 2020 году в Нью-Йорке продали почти полный экземпляр тиранозавра рекса за рекордную в мире цену в 31,8 миллиона долларов (примерно 2,2 млрд рублей). Скелет возрастом 67 млн лет приобрел анонимный покупатель на аукционе Christie’s.

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