В Молдавии объявили режим ЧП из‑за дефицита газа

Власти Молдавии ввели в стране режим чрезвычайного положения из‑за энергетического кризиса. Об этом сообщает государственное информагентство Moldpres.

«Введение ЧП — техническое решение, которое позволит в случае возникновения чрезвычайной ситуации закупать необходимый объем природного газа из альтернативных источников», — пояснила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Режим ЧП будет действовать в течение 30 дней — с 22 октября по 20 ноября. На проведение выборов 21 ноября это никак не повлияет — депутаты приняли соответствующую поправку.

Энергетический кризис в стране начался из‑за того, что Молдавия и «Газпром» не могут прийти к соглашению об условиях поставки российского газа в республику. В октябре из России было импортировано на треть меньше необходимых объемов газа.

В период переговоров Молдавия закупает газ по рыночной цене — 790 долларов за 1000 кубометров. Для сравнения, в 2020 году страна покупала российский газ по 148,87 доллара.

На данный момент республика надеется договориться с «Газпромом» о цене в 200–300 долларов. Взамен власти предлагают обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции «Газпрома» в Молдавии.