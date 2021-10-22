Вышел трейлер детектива «Скорая помощь» о неудачном ограблении банка с Джейком Джилленхолом

Ветерану Уиллу Шарпу нужно срочно найти деньги на лечение жены. Он решает пойти к своему брату, преступнику Дэнни, который уговаривает его ограбить банк. Но все идет не по плану, и герои угоняют машину скорой помощи с двумя заложниками — врачом и раненым полицейским.

Сюжет экшен-триллера написал Крис Федак, он основан на одноименном фильме датского режиссера Лаурица Мунка-Петерсена 2005 года. В этот раз постановщиком выступил Майкл Бэй («Перл-Харбор», «Скала», «Плохие парни»), у которого запланировано еще две премьеры — «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Тихое место-3».

Также в ролях: Деван Лонг («Бесстыжие»), Гаррет Диллахант («Фанатик»), Эй Мартинес («Коломбо») и другие. «Скорая помощь» выйдет в прокат 18 февраля 2022 года.