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Половина россиян боятся обсуждать сексуальное здоровье с партнером

Семён Гудошников
Сегодня в 12:47

Почти половина россиян (49%) избегают темы сексуальной безопасности в разговорах с партнером, считая ее чересчур деликатной. Об этом говорится в результатах опроса дейтингового сервиса Badoo (есть в распоряжении «Афиши Daily»).

85% респондентов считают, что открытость и доверие в вопросе сексуальной безопасности — залог успеха в отношениях. При этом 25% признались, что занимались сексом с партнером, не спросив предварительно о его возможных болезнях, а 29% просто не успели подумать о здоровье в моменте интимной близости.

Несколько чаще такое происходит с мужчинами (33%), чем с женщинами (26%). Еще 21% опрошенных не использовали контрацепцию, поскольку были уверены, что партнер прошел обследование и здоров.

Регулярно проходят тестирование на заболевания, передающиеся половым путем, 27% россиян, а знают, как и где можно пройти обследование, 32%.

Из‑за пандемии тема здоровья стала более актуальной: 29% опрошенных признались, что теперь чаще и подробнее говорят о своем самочувствии, а 31% стараются избегать ситуаций, представляющих риск. Однако, когда речь заходит о сексуальном здоровье, они испытывают неловкость: 37% боятся, что такие разговоры могут оттолкнуть партнера.

Сексолог Евгения Смоленская и эксперты Badoo дали несколько советов, как правильно начать диалог на тему сексуальной безопасности:


  • Включите эмпатию и постарайтесь «поймать момент»: если в дейтинг-приложении вы не ищете ничего серьезного, такой разговор имеет смысл поднять еще в переписке. А если вы настроены на более длительные отношения, прочувствуйте, когда образуется взаимное доверие — но ни в коем случае не затягивайте с разговором.
  • Постройте разговор по следующей модели: сначала опишите проблему («Я думаю, что дело движется к сексуальному контакту»), потом объясните, что она для вас значит («Для меня очень важен вопрос сексуального здоровья»), четко скажите, что вы ожидаете от партнера («можешь рассказать, давно ли ты проходил тест на половые инфекции?») и объясните, почему это важно для вас обоих («Мне важно, чтобы и для тебя, и для меня секс был комфортным, ярким и безопасным приключением»).
  • Будьте деликатными и честными в ответ.

В рамках исследования были опрошены 1000 совершеннолетних россиян, жителей Москвы, Петербурга и городов с населением выше 500 тыс. человек. Доля мужчин и женщин равная — по 50%. Уровень погрешности не превышает 5%.

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