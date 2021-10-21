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Галерея стрит-арта «Графит» проведет день уличной культуры и урбанистики

Виктория Шанина
Сегодня в 11:13

30 октября на площадке Центра городской культуры «Графит» пройдет день уличной культуры и урбанистики. Мероприятие приурочено к завершению первого этапа создания галереи стрит-арта «Графит», рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.

В паблик-токе о демаргинализации нелегального уличного искусства примут участие генеральный продюсер ланд-арт парка «Никола Ленивец» Юлия Бычкова, основатель арт-объединения Zukclub Сергей Овсейкин, стрит-арт художник Кирилл Кто, куратор направления «арт-объекты» выставки паблик-арта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» Александр Астахов, куратор галереи «Графит» Михаил Огер и ее основатель Денис Анисимов. Политолог и публицист Екатерина Шульман выступит с лекцией о «Теории разбитых окон».

Михаил Огер также проведет кураторские экскурсии и расскажет о стрит-арте в России и мире, работах «Графита» и истории создания каждой из них. Для детей и подростков пройдут мастер-классы по брейкингу, диджеингу и рэп-фристайлу, а также воркшоп по граффити. Завершится День большой музыкальной программой: сетом от DJ Worm, лайвами Pointofyou, Всигме, Недры и Аигел.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Галерея уличного искусства «Графит» — это часть большого проекта по джентрификации промышленной зоны у метро Шоссе энтузиастов. Миссия проекта — популяризация современного уличного искусства и формирование позитивного образа района.

Первый этап создания длился шесть месяцев. За это время часть улицы Электродная стала выставочным пространством, где художники успели создать свои масштабные работы. В их числеКирилл Кто, Слава Птрк, Рустам Qbic, Артем Стефанов, Анатолий Акуе, а также объединения Zukсlub, ZTwins, Think Pozitive Crew и художник из Германии Bakeroner.

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