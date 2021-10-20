Королевский монетный двор Британии будет извлекать золото из старых смартфонов и ноутбуков

Королевский монетный двор Великобритании будет доставать золото и другие драгоценные металлы из старых телефонов, телевизоров и ноутбуков, используя технологии канадского стартапа Excir. Об этом сообщает Би-би-си.

Технология Excir позволяет извлекать драгоценные металлы при комнатной температуре. Поэтому этим будут заниматься на территории монетного двора, а не на плавильных заводах.

Во время первого эксперимента удалось получить золото чистотой 999,9. Усовершенствование процесса позволит извлекать из старой техники и другие металлы — палладий, серебро и медь.

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что технология Excir поможет «оказать реальное влияние на одну из величайших экологических проблем в мире».

Исследователи подсчитали, что вес всех выброшенных электронных предметов в 2021 году составляет более 57 млн тонн. Если ничего не предпринимать для решения этой проблемы, ежегодный объем отходов достигнет 74 млн тонн к 2030 году.