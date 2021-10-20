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«Альпина Паблишер» запустит первый онлайн-курс «Счастье быть собой», который поможет принять себя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:48

Издательство «Альпина Паблишер» анонсировало старт первого курса по принятию себя, основанного на бестселлере психотерапевта Екатерины Сигитовой «Рецепт счастья». «Счастье быть собой» будет бесплатным для любого читателя, рассказали «Афише Daily» организаторы.

«У каждого из нас есть внутренний монстр, который олицетворяет собой все наши самые неприятные качества. Мы стыдимся и боимся этого существа, поэтому привыкли тщательно маскировать его. Но не лучше ли попробовать понять его и наладить с ним отношения?» — рассказали в издательстве.

Участников курса ждут шесть писем с теорией и практическими заданиями, с помощью которых они смогут узнать себя с другой стороны, приблизиться к пониманию и принятию себя и простить себя за ошибки в прошлом.

Чтобы пройти «Счастье быть собой», нужно будет перейти на сайт курса, подписаться на рассылку и прочитать письма в любое удобное время. Каждый участник получит PDF-тетрадь для ведения записей и выполнения заданий, а также плакат, который можно распечатать и повесить на стену как напоминание, что важно принимать себя.

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