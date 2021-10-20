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В США человеку впервые успешно пересадили почку генно-модифицированной свиньи

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:19

Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку без отторжения иммунной системы реципиента. Об этом сообщает Reuters.

Операцию проводили на пациентке с диагностированной смертью мозга и признаками дисфункции почек. Семья дала согласие на эксперимент до того, как женщину должны были отключить от аппарата жизнеобеспечения.

В ходе операции использовалась свинья, гены которой были модифицированы так, чтобы ее ткани не содержали молекулы, вызывающие отторжение человеческим организмом. В течение трех дней новая почка была прикреплена к кровеносным сосудам и находилась вне тела пациентки.

Хирург-трансплантолог Роберт Монтгомери заявил, что во время тестирования функционирование пересаженной почки «выглядело нормально». Он отметил, что уровень креатинина, который указывает на заболевание органа, вернулся к нормальным показателям.

По данным агентства, в США около 90 тыс. человек находятся в очереди на пересадку почки. Время ожидания органа в среднем составляет от трех до пяти лет. Команда Монтгомери уверена, что удаление у свиньи гена фермента, который производит альфа-галактозу и вызывает отторжение человеческого организма, смогло бы решить эту проблему.

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