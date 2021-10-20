Сколько чипсов в банке Pringles? А вкус на это влияет? Журналист провел расследование

В интернете говорят, что в одной банке около 100 чипсов, но производитель на этикетке заявляет, что внутри примерно 5 порций по 16 чипсов, то есть порядка 80 картофельных слайсов.

Это, как оказалось, волнует не его одного — любители похрустеть довольно часто гуглят количество чипсов в упаковке. Чтобы разом ответить на все вопросы, ВанХукер закупился пятью банками Pringles с разными вкусами — тремя оригинальными и двумя ароматизированными. Два последних — для чистоты эксперимента: журналист предположил, что Pringles со вкусом могут быть более толстыми из‑за добавок.

Есть такой анекдот про спичечную фабрику и мужчину, который отправил туда письмо с вопросом: «Я 11 лет считаю спички у вас в коробках — их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие, что ли, все?». Журналист издания Mel Брайан ВанХукер занялся примерно тем же — решил посчитать, сколько чипсов в одной банке Pringles.

Однако «эксперты» из интернета оказались неправы: 100 чипсов в банке — это далеко от правды. В двух банках оригинального Pringles ВанХукер нашел 79 чипсов, еще в одной — 78. Грубо говоря, производитель не врет, обещая 80 штук на одну упаковку.

Два остальных Pringles — со вкусом пиццы, лука и сметанного соуса — выдали неожиданный результат. В банке ароматизированных чипсов ВанХукер насчитал 82 дольки, хотя они, по его словам, «немногим тяжелее» оригинальных. И весит такая банка 158 грамм, в отличие от 148 грамм оригинальных такого же размера.

Автор расследования не смог найти этому объяснения, поэтому написал письмо в компанию со всеми волнующими вопросами, но ответа не получил. «Либо они посчитали меня сумасшедшим, либо они что‑то скрывают», — полагает ВанХукер.

На этом ВанХукер не успокоился и сравнил оригинальные Pringles и Lays, у которых порции одинаковые — на 30 грамм приходится порядка 15 чипсов. Несмотря на то что 148-граммовая банка Pringles компактнее и занимает меньше места, в такой же пачке Lays чипсов побольше. В чью пользу делать выбор, если хочется перекусить, журналист оставил на усмотрение читателей.

Он также подчеркнул, что в одном чипсе Pringles «чертовски мало» картофеля — всего лишь 42%, а на производство одной банки тратят примерно 3–4 картофелины. Все остальное — это тесто из кукурузной муки и другие ингредиенты, поэтому Pringles в США перестал маркировать свою продукцию как чипсы (в прессе писали, что сделал он это для того, чтобы избежать уплаты налогов на добавочную стоимость).

Следить за добросовестностью тех, кто продает картошку в том или ином виде, вызвались постоянные посетители британской сети пабов Wetherspoons. Они создали группу в фейсбуке, в которой ведут статистику по количеству картофеля фри в одной порции. Причем делают они это со всей ответственностью — не только считают, но и замеряют длину, взвешивают картофельные дольки, проверяют агрегатное состояние продукта и делают фотоотчет, а результаты вносят в специальную Excel-таблицу.