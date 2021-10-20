В Петербурге закрылся ресторан Bio My Bio Матильды Шнуровой

В Петербурге прекратил работу ресторан Bio My Bio, открытый Матильдой Шнуровой. Заявление опубликовано на официальном сайте. О причинах закрытия не сообщается.

«19 октября мы закрыли Bio My Bio. Возможно, проект будет открыт снова. Доставка также недоступна», — говорят в компании.

Ресторан был открыт в мае 2020-го, в разгар пандемии, и вначале работал только на доставку. Через несколько месяцев, в июле того же года, он начал принимать гостей. В меню делалась ставка на локальные ингредиенты, блюда позиционировались как полезные — в них отсутствовали сахар, глютен и лактоза. Подчеркивалось, что упаковка экологичная и перерабатываемая, интерьер также был создан «преимущественно из эко-френдли-материалов». «Это проект, посвященный растущей сегодня осознанности», — говорилось в описании Bio My Bio.