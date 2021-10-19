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Даррену Аронофски до сих пор приходят гневные письма от зрителей, которым не понравилась его «мама!» 22:44
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Даррену Аронофски до сих пор приходят гневные письма от зрителей, которым не понравилась его «мама!»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:44

Во время мастер-класса на кинофестивале в Эль-Гуне завязалась беседа вокруг «мамы!», которую снял Даррен Аранофски в 2017 году. Режиссер рассказал, что все еще получает разгневанные письма от зрителей из‑за фильма. Об этом пишет Variety.

Психологический триллер «мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях вызвал споры еще во время проката в кинотеатрах. Зрители обсуждали изображение насилия, библейских и экологических аллегорий в картине.

«Мы нервничали из‑за того, насколько спорной получится картина. А когда фильм начинают показывать по всему миру, и к вам приходят отзывы от взбешенных зрителей, то закрадываются мысли: „Постойте, что случилось? Что я сделал?“», — сказал Аранофски и добавил, что ему «продолжает приходить самая гневная корреспонденция», но ему это нравится.

По словам постановщика, одному агрессивному зрителю удалось достать номер и написать ему. В сообщении он пообещал, что отныне будет есть уголь и наносить как можно больше вреда планете назло Аронофски.

«Подобные азарт и страсть, которые испытывают люди, действительно находящие с фильмом связь, напоминают вам, для чего вы это все делаете», — заключил Аранофски.

Подробности по теме
«мама!»: разбираем теории и загадки таинственного фильма Даррена Аронофски
«мама!»: разбираем теории и загадки таинственного фильма Даррена Аронофски
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