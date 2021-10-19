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Утренний туман с вершины холма и заснеженное озеро: победители The Weather Photographer Of The Year

Виктория Шанина
Сегодня в 19:51

Королевское метеорологическое общество (RMetS) и медиакомпания AccuWeather объявили победителей конкурса The Weather Photographer Of The Year 2021. В нем фотографы со всего мира соревнуются за лучший снимок погодных явлений: облаков, дождя, тумана, молнии и снега.

Организаторы получили более 8900 кадров от примерно 3300 фотографов из 114 стран. С помощью публичного голосования они составили шорт-лист с 21 снимком, а жюри выбрало победителей.

Первое место — «Утренний туман»

Джулио Монтини, Италия

Монтини сделал эту фотографию из небольшой церкви на вершине холма в городе Айруно. Сквозь туман можно увидеть течение реки Адда, освященное рассветным солнцем.

«В осенние месяцы, в некоторые дни, это зрелище можно увидеть с первыми лучами восхода солнца. Но через 20 минут оно заканчивается», — сказал Джулио Монтини. После победы в конкурсе он добавил: «Эта награда возмещает мне долгие часы ожидания идеального света на холоде».

«Туман на восходе солнца может создавать сюрреалистические пейзажи с уникальными цветами, которые можно запечатлеть только с высоты. Здесь мы видим солнечные лучи, иллюстрирующие сахарную вату, характерную для тумана — по-настоящему захватывающе»
Старший редактор погоды AccuWeather Джесси Феррелл

Инстаграм фотографа — @giulio.montini.

Второе место — «Автопортрет в лодке»

Евгений Борисов, Россия

Евгений сделал этот автопортрет с помощью квадрокоптера на озере Кок-Коль в России. Уникальность фотографии в том, что за объективом он почувствовал, как резко может измениться погода за короткое время.

Чтобы сделать этот снимок, он дождался выпадения первого снега, который покрывал лед на озере, оставляя участки открытой воды в виде ярких полос на белом фоне. Уже спустя несколько часов, по словам Борисова, водоем был полностью покрыт снегом и зима «вступила в свои права».

Инстаграм фотографа — @borisovaltay.

Еще одно второе место и победитель публичного голосования — «Молния от изолированного шторма над Каннским заливом»

Серж Зака, Франция

Чтобы сделать этот кадр Серж проехал около 480 километров, прождал восемь часов до полуночи, поспал в машине и наконец запечатлел эту прогнозируемую грозу в полнолуние.

«За грозой последовало несколько ударов молнии в чистом небе под звездами. Не было ни дождя, ни облаков-паразитов, только тишина ночи и грохот грома — идеальные условия!», — поделился Зака.

Инстаграм фотографа — @sergezaka.

Победитель в категории «Лучший молодой фотограф природы» — «Шторм в Канзасе»

Феникс Блю, США

Феникс сделал изображение приближающейся суперячейки — грозы с вращающимся восходящим воздушным потоком. Такие штормы способны вызвать самые суровые погодные условия, включая торнадо, сильный град, разрушительные порывы ветра и проливной дождь.

Инстаграм фотографа — @phoe_blue.

Победитель в категории «Мобильная фотография» — «Туманное утро»

Кристофер де Кастро Комезо, ОАЭ

Кристофер сделал этот снимок в Каср аль-Хосне — одной из старейших достопримечательностей в Абу-Даби — в декабре 2020 года, когда температура внезапно упала. Красивый пейзаж он увидел по пути домой, достал единственную камеру, которая у него на тот момент была (телефон Huawei P30 Pro) и сфотографировал его.

«Я благодарен за возможность, которую дала мне погода — сделать этот прекрасный снимок. Это навсегда останется в памяти», — сказал Кристофер де Кастро Комезо.

Инстаграм фотографа — @tawpee.comeso.

Другие снимки из шорт-листа:

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