Вышел стильный тизер адаптации аниме «Ковбой Бибоп». Это стоит увидеть!

Ранее стриминг показал опенинг шоу — стиль тизера похож на него. В нем тоже появились главные герои — Спайк Шпигель, Джет Блэк и Фей Валентайн. Однако кадры из видео не войдут в сам сериал, они лишь показывают, как персонажи будут взаимодействовать друг с другом.

Netflix показал двухминутный тизер сериала «Ковбой Бибоп» — адаптации одноименного аниме про охотников за головами в космосе.

Главные роли исполнили Джон Чо, Даниэлла Пинеда и Мустафа Шакир. На второстепенных ролях — Алекс Хасселл, Елена Сатине, Люси Карри, Блессинг Мокголоа и другие.

В первом сезоне будет десять эпизодов. Его покажут ровно через месяц, 19 ноября, а 21 октября на Netflix выйдут все эпизоды оригинального аниме.

Аниме «Ковбой Бибоп» от студии Sunrise о четырех наемниках и их собаке вышло в апреле 1998 года. Действие сериала происходит в 2071 году на нескольких планетах Солнечной системы. В начале века японские режиссеры уже выпускали два полнометражных анимационных фильма по мотивам аниме. Например, в 2001 году вышел «Ковбой Бибоп» от Синъитиро Ватанабэ.