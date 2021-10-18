перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
FLY&I/Unplash
В Подмосковье строительная техника уничтожила Щербинское городище — важный памятник археологии 22:31
В Голливуде предотвратили крупнейшую забастовку в истории кино. Бойкот планировали 60 тыс. человек 21:16
C 1 ноября в Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест 20:49
Собственный процессор и безрамочный экран: Apple обновила MacBook Pro 20:46
Apple представила AirPods третьего поколения 20:30
«МГ» признали экстремистским, Facebook создаст метавселенную и другие новости дня
20:22 дайджест
Рядом с площадью трех вокзалов откроется еще один гастроквартал «Депо». Вот как он будет выглядеть 19:49
Egon Schiele/Wikimedia
Музеи Вены завели страницу на OnlyFans в знак протеста против цензуры искусства в Instagram и TikTok 19:14
Полиция Албании возбудила дело об убийстве после гибели четырех российских туристов в отеле 18:53
«Из‑за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов»: депутат Журова — о победе Team Spirit 18:52
Storytel и Capsula собрали аутфиты, вдохновленные культовыми книгами. В их числе «Дюна» и «Тайпэн» 18:09
Джеймс Ван показал костюм Черной Манты из предстоящей картины «Аквамен-2» 18:00
Координатор «Ночлежки» прочитает на «Винзаводе» лекцию о социальной рекламе 17:37
SonyPictures/YouTube
Армия призраков, загадки и Финн Вольфхард в трейлере «Охотников за привидениями: Наследники» 17:04
Российское пиар-агентство решило создать платформу для шеринга и продажи креативов 17:02
Москвичей с приспущенными масками в транспорте будут штрафовать 17:02
Цукерберг наймет 10 тыс. разработчиков для создания метавселенной. Зачем Facebook это нужно? 16:54
В Испании прошел первый чемпионат мира, в котором для победы нужно не дать упасть воздушному шарику 16:24
«Мужское государство» признали экстремистской организацией 16:16
Кадр из фильма «Пятый элемент»
Электронные паспорта появятся в трех регионах России до конца 2022 года 16:08
Отключить рекламу

В Подмосковье строительная техника уничтожила Щербинское городище — важный памятник археологии

Семён Гудошников
Сегодня в 22:31

В Подмосковном городском округе Домодедово строительная техника уничтожила уникальный памятник археологии — Щербинское городище, которое было основным источником информации о культуре дославянского населения региона. Об этом сообщает издание «Хранители наследия».

По словам археолога Андрея Мезенцева, неделю назад участок, на котором располагалось городище, купил застройщик, чтобы организовать на нем строительный рынок. Имя компании пока неизвестно.

Строительная техника начала уничтожать городище в ночь на 16 октября. По словам издания, местные жители и археологи пытались остановить работы — вызывали полицейских и обращались к местным властям.

Однако снос городища удалось остановить ишь к вечеру 17 октября, после вмешательства Генпрокуратуры. К тому времени 90% археологического памятника уже было утрачено, сказала замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова.

© «Хранители наследия»
1 из 3
© «Хранители наследия»
2 из 3
© «Хранители наследия»
3 из 3

«Больше тысячи лет это городище существовало — и было уничтожено в один день. Уникальный и один из древнейших на этой территории объектов, предметы отсюда находятся в Историческом музее», — отметил Мезенцев.

Представители застройщика на месте работ говорили, что у них есть землеотвод, в котором ничего не говорится об ограничениях, связанных с историческим наследием. Но Энговатова уверена — компания не могла не знать о памятнике археологии.

«Они обращались в ГУКН Московской области, где их предупреждали, что на территории есть объекты археологического наследия. На работы они не получали согласования ГУКН, не проводили историко-культурную экспертизу», — сказала она, отметив, что археологи направят заявление в прокуратуру.

Щербинское городище (также известное как Конопелскинское) — поселение древних скотоводов, включавшее наследие раннего железного века (VI век до нашей эры — I век нашей эры). Исследование части городища в 1960-х годах дало базовые представления дьяковской культуре, которая принадлежит народам, населявшим Подмосковье до прихода славян.

В 1964 году в городище нашли около 130 украшений II–III веков нашей эры — головные уборы, стеклянные бусы, ажурные бляхи и височные подвески. Вокруг городища обнаружили систему древней фортификации с кольцевым валом и частоколами, а внутри — остатки бревенчатого дома с внутренними перегородками.

«Теперь значительная часть памятника погибла совершенно не изученной. Площадка городища была исследована, а рвы и валы — лишь фрагментарно», — отмечает Энговатова.

В 2004 году правительство Московской области закрепило за Щербинским городищем статус объекта культурного наследия. В 2012 -м его восточный и западный овраги были уничтожены свалкой.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
РАН
Правительство московской области
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить