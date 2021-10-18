В Подмосковном городском округе Домодедово строительная техника уничтожила уникальный памятник археологии — Щербинское городище, которое было основным источником информации о культуре дославянского населения региона. Об этом сообщает издание «Хранители наследия». По словам археолога Андрея Мезенцева, неделю назад участок, на котором располагалось городище, купил застройщик, чтобы организовать на нем строительный рынок. Имя компании пока неизвестно. Строительная техника начала уничтожать городище в ночь на 16 октября. По словам издания, местные жители и археологи пытались остановить работы — вызывали полицейских и обращались к местным властям. Однако снос городища удалось остановить ишь к вечеру 17 октября, после вмешательства Генпрокуратуры. К тому времени 90% археологического памятника уже было утрачено, сказала замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова.

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«Больше тысячи лет это городище существовало — и было уничтожено в один день. Уникальный и один из древнейших на этой территории объектов, предметы отсюда находятся в Историческом музее», — отметил Мезенцев. Представители застройщика на месте работ говорили, что у них есть землеотвод, в котором ничего не говорится об ограничениях, связанных с историческим наследием. Но Энговатова уверена — компания не могла не знать о памятнике археологии. «Они обращались в ГУКН Московской области, где их предупреждали, что на территории есть объекты археологического наследия. На работы они не получали согласования ГУКН, не проводили историко-культурную экспертизу», — сказала она, отметив, что археологи направят заявление в прокуратуру.