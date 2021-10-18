В Подмосковном городском округе Домодедово строительная техника уничтожила уникальный памятник археологии — Щербинское городище, которое было основным источником информации о культуре дославянского населения региона. Об этом сообщает издание «Хранители наследия».
По словам археолога Андрея Мезенцева, неделю назад участок, на котором располагалось городище, купил застройщик, чтобы организовать на нем строительный рынок. Имя компании пока неизвестно.
Строительная техника начала уничтожать городище в ночь на 16 октября. По словам издания, местные жители и археологи пытались остановить работы — вызывали полицейских и обращались к местным властям.
Однако снос городища удалось остановить ишь к вечеру 17 октября, после вмешательства Генпрокуратуры. К тому времени 90% археологического памятника уже было утрачено, сказала замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова.
«Больше тысячи лет это городище существовало — и было уничтожено в один день. Уникальный и один из древнейших на этой территории объектов, предметы отсюда находятся в Историческом музее», — отметил Мезенцев.
Представители застройщика на месте работ говорили, что у них есть землеотвод, в котором ничего не говорится об ограничениях, связанных с историческим наследием. Но Энговатова уверена — компания не могла не знать о памятнике археологии.
«Они обращались в ГУКН Московской области, где их предупреждали, что на территории есть объекты археологического наследия. На работы они не получали согласования ГУКН, не проводили историко-культурную экспертизу», — сказала она, отметив, что археологи направят заявление в прокуратуру.
Щербинское городище (также известное как Конопелскинское) — поселение древних скотоводов, включавшее наследие раннего железного века (VI век до нашей эры — I век нашей эры). Исследование части городища в 1960-х годах дало базовые представления дьяковской культуре, которая принадлежит народам, населявшим Подмосковье до прихода славян.
В 1964 году в городище нашли около 130 украшений II–III веков нашей эры — головные уборы, стеклянные бусы, ажурные бляхи и височные подвески. Вокруг городища обнаружили систему древней фортификации с кольцевым валом и частоколами, а внутри — остатки бревенчатого дома с внутренними перегородками.
«Теперь значительная часть памятника погибла совершенно не изученной. Площадка городища была исследована, а рвы и валы — лишь фрагментарно», — отмечает Энговатова.
В 2004 году правительство Московской области закрепило за Щербинским городищем статус объекта культурного наследия. В 2012 -м его восточный и западный овраги были уничтожены свалкой.