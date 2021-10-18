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В Голливуде предотвратили крупнейшую забастовку в истории кино. Бойкот планировали 60 тыс. человек

Денис Ламехов
Сегодня в 21:16

Союз сотрудников кино- и телеиндустрии, входящий в Международный альянс работников театральной сцены (IATSE), и Объединение продюсеров кино и телевидения США (AMPTP) заключили сделку, благодаря которой удалось предотвратить крупнейшую за 128 лет забастовку в Голливуде. Об этом сообщает The Independent.

Профсоюз IATSE, куда среди прочих входят звуко- и видеооператоры, гримеры, художники по свету и декорациям, требовал улучшить условия труда. В том числе ввести обязательные обеденные перерывы, предоставить достаточное количество времени между съемками сцен и сократить длительность съемочного дня. Издание The Hollywood Reporter сообщало, что смены стали длиться по 14 и 16 часов, и так могло происходить на протяжении нескольких недель. Причина тому — задержки и переносы в производстве проектов из‑за пандемии и необходимость наверстать упущенное время.

Отдельным пунктом шло требование повысить зарплаты тем, кто работает на проектах для стриминговых сервисов. По сообщениям профсоюза, нормы по оплате труда, установленные десять лет назад, когда этот рынок еще зарождался, не отражают нынешнего положения вещей.

В случае, если выдвинутые требования не будут выполнены, 60 тыс. участников профсоюза пообещали бойкотировать работу. Это повлияло бы на процессы не только в сфере производства кино, но и на работу телевидения: телевизионный персонал также планировал не выйти на службу. Среди компаний, затронутых акцией, оказались бы крупнейшие игроки кинорынка: Netflix, Walt Disney Co., HBO Max и Warner Bros.

О солидарности с протестующими заявили Стивен Спилберг, Кристофер Нолан и Сэмюэль Л.Джексон.

В итоге Профсоюз работников кино смог договориться о выполнении условий. В их числе:


  • повышение зарплаты до прожиточного минимума для низкооплачиваемых работников;
  • индексация зарплаты на 3% ежегодно;
  • увеличение оплаты работникам стриминговых проектов;
  • предоставление обязательных перерывов на обед, организация питания;
  • предоставление права на ежедневный отдых продолжительностью 10 часов для всех без исключений;
  • объявление 15 января, дня рождения Мартина Лютера Кинга, выходным днем;
  • разработка инициатив в сфере инклюзивности, гендерного и расового разнообразия.

«Это голливудский финал», — заявил президент Профсоюза работников кино Мэтью Леб после подписания соглашения с Объединением продюсеров кино и телевидения США. Однако, судя по освещающему ход забастовки аккаунту ia_stories, условиями сделки довольны не все. Часть пользователей, пусть и небольшая, продолжает призывать к бойкоту, считая, что достигнут только необходимый минимум требований.

Предыдущая крупная забастовка в Голливуде состоялась в 2007–2008 годах — она получила название «забастовка Гильдии сценаристов США». Сценаристы, как и киноработники сейчас, требовали нового соглашения с Объединением продюсеров кино и телевидения США. В том числе они хотели увеличения гонораров и авторских отчислений. Акция продлилась 100 дней и стоила киноиндустрии 2,5 млрд долларов.

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