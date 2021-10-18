Армия призраков, загадки и Финн Вольфхард в трейлере «Охотников за привидениями: Наследники»

Начинается ролик в жанре триллера — темные тона, мерцающий свет и непонятные существа на заднем сиденье автомобиля. Но потом создатели вспоминают, что это все-таки комедия, и появляются шутки.

Киностудия Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Спойлер: легендарная «Ghostbusters» Рэя Паркера-младшего в нем не звучит.

Двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями. Их дедушка сражался с армией призраков и оставил им загадочное наследство.

В главных ролях Билл Мюррей («День сурка»), Финн Вольфхард («Очень странные дела»), Маккенна Грейс («Тоня против всех»), Пол Радд («Мстители: Финал») и Энни Поттс («Охотники за привидениями»). Поставил картину Джейсон Райтман — режиссер «Офиса» и «Дня труда».

«Охотники за привидениями: Наследники» — это продолжение культовой франшизы продюсера Айвана Райтмана. Фильм выйдет в широкий прокат 18 ноября.