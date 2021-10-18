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В Москве выступит диджейский дуэт Tale of Us — создатели вечеринок Afterlife и одноименного лейбла

Семён Гудошников
Сегодня в 14:26

22 октября в московском Music Media Dome выступит диджейский дуэт Tale of Us. Начало — в 23.30, билеты можно купить на «Афише».

В российскую столицу Кармине Конте и Маттео Миллери везут специальное аудиовизуальное шоу. Оно будет использовать технические возможности Music Media Dome, в том числе 360-градусные проекционные экраны, дважды занесенные в Книгу рекордов Гиннесса.

Вместе с артистами в Москву приедет их креативная команда: режиссер-постановщик, виджей и мастер по свету, которые будут сотрудничать в организации шоу с технической группой Music Media Dome.

Клавишник Конте и электронщик Миллери родились в Америке, выросли в Милане, а сейчас живут в Берлине. Их первые релизы вышли в 2010-м на детройтском лейбле Visionquest, M_nus Ричи Хоутина и бельгийском R&S.

В 2016 году музыканты запустили лейбл Afterlife и серию одноименных вечеринок. Сейчас эти ивенты проходят по всему миру — от Амстердама до Тулума, а их звездами успели стать Solomun, Нина Кравиц, Bedouin и Hot Since 82.

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