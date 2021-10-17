Камила Кабельо исполнила вживую свой будущий трек «La Buena Vida» с ансамблем мариачи

Кубино-американская певица Камила Кабельо выступила в новом эпизоде шоу «Tiny Desk (Home)» от портала National Public Radio. Запись живого концерта исполнительницы можно посмотреть на ютьюб-канале NPR.

Кабельо впервые выступила со своей новой песней «La Buena Vida», официальный релиз которого еще не состоялся. Сингл войдет в будущий альбом певицы.