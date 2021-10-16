Ролик показывает, как создавался фит и рассказывает о вопросах, с которыми музыкантам пришлось столкнуться в процессе. Для Алмо авторы подготовили испытание на раскрепощение — ему нужно было повторить танец за хореографом, стоя на сцене.

В рамках шоу малоизвестные исполнители получают возможность поработать со звездами музыкальной индустрии. Алмо и Дорн записали совместный трек «Калейдоскоп».

Алмо и Иван Дорн стали героями нового выпуска шоу «Голоса большой страны». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале проекта.

«Голоса большой страны» запустились в середине сентября. Первыми героями шоу стали Сюзанна Варнина и Антон Токарев. Чтобы справиться со своих страхом Токарев сразился с победительницей 9 сезона «Голоса» Яной Габбасовой.

Также в съемках приняли участие такие артисты, как Iowa, группа «Хлеб», Антон Беляев и Pizza. Ролики проекта набирают миллионы просмотров.